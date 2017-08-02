Местами дожди — погода по Кыргызстану на 3 августа

2 августа 2017, 20:05 Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. В среду, 2 августа, по республике местами и в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночная температура составит 18-23 градуса тепла, днем +32...+37.

В Таласской области ночью +12...+17, днем прогнозируется 29-34 градуса со знаком "плюс".

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 выше нуля, днем +32...+37.

В Иссык-Кульской области ночью в пределах +12...+17, днем ожидается от 26 до 31 градуса тепла.

В Нарынской области ночью 8-13 со знаком "плюс", днем термометры покажут +27...+32.

В Оше ночью +20...+22, днем 35-37 градусов выше нуля.

В Бишкеке ночью 20-22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +37.

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