Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Не оскверняйте прошлое — Орлов о сносе памятников солдатам СССР в ПольшеНе оскверняйте прошлое — Орлов о сносе памятников солдатам СССР в ПольшеВ Бишкеке сотрудники "Зеленстроя" поливают зеленые насаждения и чистят ирригационную сеть (фото)В Бишкеке сотрудники "Зеленстроя" поливают зеленые насаждения и чистят ирригационную сеть (фото)

Местами дожди — погода по Кыргызстану на 3 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440873-ru.html

Похожие новости

В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

Видео новости за 02 августа 2017 года

Задержаны двое кыргызстанцев, незаконно хранившие дома оружие

В каких районах Бишкека и Чуйской области 3 августа отключат электричество

На Сурдлимпийских играх кыргызстанские спортсмены завоевали четыре медали

2 августа 2017, 20:05       Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. В среду, 2 августа, по республике местами и в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночная температура составит 18-23 градуса тепла, днем +32...+37.
В Таласской области ночью +12...+17, днем прогнозируется 29-34 градуса со знаком "плюс".
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 выше нуля, днем +32...+37.
В Иссык-Кульской области ночью в пределах +12...+17, днем ожидается от 26 до 31 градуса тепла.
В Нарынской области ночью 8-13 со знаком "плюс", днем термометры покажут +27...+32.
В Оше ночью +20...+22, днем 35-37 градусов выше нуля.
В Бишкеке ночью 20-22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +37.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум