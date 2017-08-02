Не оскверняйте прошлое — Орлов о сносе памятников солдатам СССР в Польше

2 августа 2017, 20:18 Комментарии

Он выступил на видеомосте Москва - Минск - Кишинев - Тбилиси - Бишкек, проходившем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Соответствующие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма подписал президент Польши Анджей Дуда. Через три месяца после вступления документа в силу около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы.

Россия, Беларусь, Израиль и Организация Договора о коллективной безопасности выразили решительный протест, призвав прекратить осквернение памятников и объединить усилия в борьбе с возрождением фашизма в любых проявлениях.

"Господам из Польши я хочу сказать следующее: можно быть антисоветчиком и русофобом, когда это модно и безопасно, но не оскверняйте прошлое. На каждый польский аргумент должен быть наш контраргумент. Я говорю "наш", потому что речь все-таки идет о советских памятниках", - сказал Орлов.

Замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин в свою очередь заявил, что Россия должна принять жесткие санкции в отношении Польши в ответ на возможную реализацию этой инициативы и отозвать своего посла.

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