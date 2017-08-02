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Мы убили таксиста и взяли клиентов в его машину — кадры допроса задержанных

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440871-ru.html

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В Бишкеке двое убили таксиста и скинули тело в ущелье Кой-Таш

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2 августа 2017, 20:29       Комментарии

В ночь с 31 июля на 1 августа на автодороге Бишкек - аэропорт "Манас" в сторону города на большой скорости промчалась автомашина марки "Хонда Фит" белого цвета. Требование милиционеров остановиться водитель проигнорировал. Как рассказал старший инспектор УПМ ГУВД Чуйской области Марат Дуйшеев, по рации была дана ориентировка на авто.
"Мы на стационарном посту остановили эту машину, перекрыв дорогу. В ней было двое мужчин. Водитель в маске не имел водительского удостоверения. У него в сумке нашли окровавленный нож, маски и перчатки. Мы начали его допрашивать, так как заподозрили в совершении преступления. В ходе допроса он признался, что убил владельца машины, чтобы использовать авто в личных целях", - рассказал Дуйшеев.
Подозреваемые были переданы правоохранителям. Один из задержанных рассказал, что тело таксиста положили в багажник и увезли в сторону гор, где и оставили.
"Затем вернулись, собирались выехать из города, решили подзаработать частным извозом. Хотели авто оставить на дороге", - рассказал подозреваемый.
Другой задержанный сообщил, что видел, как был убит таксист, но сам в этом не участвовал, только помог напарнику вывезти тело.
"Потом поехали в сторону шлагбаума. Решили подзаработать как таксисты. Взяли четверых человек, привезли в Дача СУ. На обратном пути нас останавливали милиционеры, но я не успел остановиться. Потом проехали еще, и впереди нас снова остановили. Там и задержали. У напарника нашли в сумке нож. Так мы здесь и оказались", - рассказал второй подозреваемый.
Первый признал свою вину, второй сказал, что не убивал.
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