В Бишкеке сотрудники "Зеленстроя" поливают зеленые насаждения и чистят ирригационную сеть (фото)

2 августа 2017, 20:02 Комментарии

Работники муниципального предприятия "Зеленстрой" поливают зеленые насаждения, чистят ирригационную сеть и коллекторно-дренажную систему по городу Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. По данным предприятия, поливная площадь зеленых насаждений столицы составляет 680 га. Площадь, орошаемая из поливочного водопровода, составляет около 200 га. В зависимости от погодных условий продолжительность поливного сезона продлится до 1 ноября этого года.

В Бишкеке по ирригационным сетям ежедневно подаtтся 2500 литров в секунду поливной воды. В жаркие дни объем подачи воды увеличивается до 3500 литров в секунду. Городская служба также поливает растения с поливочным водопроводом, протяженность которого составляет 64,556 км.

Подача воды осуществляется из рек Аламедин, Ала-Арча и Восточной БЧК. Для обеспечения города поливной водой МП "Зеленстрой" ежегодно заключает договор с Аламединским районным управлением водного хозяйства.

Кроме того, в целях усиления полива зеленых насаждений МП "Зеленстрой" применяет пожарные помпы в количестве 5-7 единиц. Площадь, орошаемая пожарными помпами ежедневно, составляет 1,2 – 1,5 га. Полив цветников и газонов проводится поливочным водопроводом и автополивом.

Также сотрудники предприятия занимаются очисткой и продувкой мостовых переходов и ирригационной системы. На сегодняшний день было прочищено 25 метров мостовых перебросов по улице Алма-Атинской, а также идут работы по очистке открытой коллекторно-дренажной сети по северной части улицы Тоголок Молдо, Махатма Ганди от начала села Маевка до улицы Биримдик. Поскольку мостовые переходы и арыки сильно загрязнены мусором, то работа проводится методом продувки и вручную.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города, так как это приводит к заторам, вследствие чего вода разливается на тротуары и проезжую часть, не используясь по назначению.