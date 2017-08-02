Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Подписан закон, исключающий лишение лицензии нарушивших инструкции по работе с драгметалламиПодписан закон, исключающий лишение лицензии нарушивших инструкции по работе с драгметалламиВидео новости за 02 августа 2017 годаВидео новости за 02 августа 2017 года

В Таджикистане снизилось количество наркопреступлений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tadzhik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440868-ru.html

Похожие новости

В Таджикистане арестовали "героя" трагического спора о девственности невесты

В Таджикистане "Региональное сотрудничество 2017" в области учений открывает новые возможности

Таможенники КР изъяли партия контрабандного сока из Таджикистана

Авиарейсы без соглашения - Таджикистан и Узбекистан еще не подписали Договор

Китай - лидер по объему инвестиций в экономику Таджикистана

2 августа 2017, 19:14       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. В Таджикистане за 6 месяцев текущего года на 5,8% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на встрече с журналистами соощил заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан Самад Зафар, сообщает агентство "Ховар".
По его данным, в первом полугодии 2017 года в республике зарегистрировано свыше 12 тысяч уголовных преступлений, что больше по сравнению с тем же периодом 2016 года на 1%. Из этого количества 468 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 5,8%.
Кроме того, за этот период в Душанбе сотрудниками АКН выявлены два наркопритона. Как отметил Самад Зафар, по первому факту задержаны три человека, по второму факту задержаны тоже три человека.
"Притоны содержали лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела", — добавил Самад Зафар.
По его словам, в первом полугодии сотрудниками агентства выявлены 24 преступные группировки, в состав которых входил 61 человек.
"Две из них проходят как организованные преступные группировки", — сказал заместитель директора антинаркотического ведомства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум