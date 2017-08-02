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Российские истребители на маневрах прикрыли от воздушного нападения объекты в Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiiski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440866-ru.html

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2 августа 2017, 19:32       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы "Сокол" в ходе воздушных маневров прикрыли от нападения условного противника российские объекты в Центральной Азии, сообщил "АП" помощник командующего войсками ЦВО, полковник Ярослав Рощупкин.
Ранее стратосферные самолеты были переброшены на авиабазу Кант, расположенную в пригороде Бишкека, для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне. В ходе перелета летчики преодолели более 3,7 тыс. км.
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