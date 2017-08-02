2 августа 2017, 19:19 Комментарии

Редакция АКИpress ищет корреспондентов на полный рабочий день.

Требования для кандидатов:

- знание русского и кыргызского языков (на разговорном уровне)

- умение справляться с большим потоком информации

- стрессоустойчивость, умение работать в команде - усидчивость

- возраст от 20 лет

* опыт работы не требуется

Что мы предлагаем?

- бесценный опыт

- оплачиваемые обеды

- дружелюбный коллектив

Если вы заинтересованы в вакансии, отправляйте резюме на адрес akipress@gmail.com с пометкой "вакансия корреспондента".

Кандидаты, отвечающие требованиям, будут приглашены на собеседование.