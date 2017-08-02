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АКИpress ищет корреспондентов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440862-ru.html

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"Выбери своего президента из 18 кандидатов!" – Голосование в приложении АКИpress начнется 10 июля

2 августа 2017, 19:19       Комментарии

Редакция АКИpress ищет корреспондентов на полный рабочий день.
Требования для кандидатов:
- знание русского и кыргызского языков (на разговорном уровне)
- умение справляться с большим потоком информации
- стрессоустойчивость, умение работать в команде - усидчивость
- возраст от 20 лет
* опыт работы не требуется
Что мы предлагаем?
- бесценный опыт
- оплачиваемые обеды
- дружелюбный коллектив
Если вы заинтересованы в вакансии, отправляйте резюме на адрес akipress@gmail.com с пометкой "вакансия корреспондента".
Кандидаты, отвечающие требованиям, будут приглашены на собеседование.

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