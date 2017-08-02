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Задержаны двое кыргызстанцев, незаконно хранившие дома оружие

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440861-ru.html

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2 августа 2017, 19:07       Комментарии

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.
Задержан 57-летний Р.А. уроженец Ошской области у которого при личном досмотре обнаружено гладкоствольное огнестрельное оружие.
"Аналогичный факт зарегистрирован в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в сарае у 46-летнего М.Ш., жителя города Кербен, сотрудники ОВД Аксыйского района обнаружили и изъяли 1 единицу гладкоствольного огнестрельного оружия. По всем фактам составлены соответствующие материалы", – говорится в сообщении.

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