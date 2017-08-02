Задержаны двое кыргызстанцев, незаконно хранившие дома оружие

2 августа 2017, 19:07 Комментарии

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.

Задержан 57-летний Р.А. уроженец Ошской области у которого при личном досмотре обнаружено гладкоствольное огнестрельное оружие.

"Аналогичный факт зарегистрирован в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в сарае у 46-летнего М.Ш., жителя города Кербен, сотрудники ОВД Аксыйского района обнаружили и изъяли 1 единицу гладкоствольного огнестрельного оружия. По всем фактам составлены соответствующие материалы", – говорится в сообщении.