Подписан закон, исключающий лишение лицензии нарушивших инструкции по работе с драгметаллами

2 августа 2017, 19:18 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики "Об административной ответственности", сообщает пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 21 июня 2017 года.

Закон исключает лишение лицензии на право занятия определенным видом деятельности из, предусмотренного статьей 376 Кодекса об административной ответственности, административного взыскания, налагаемого за нарушение установленных правил, положений и инструкций в работе с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Поскольку в соответствии с Законом "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" деятельность, связанная с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, не лицензируется.

Вносится поправка в статью 537 Кодекса об административной ответственности, уточняющая наименование должности руководителя уполномоченного органа, имеющего право рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. Такие полномочия возлагаются на руководителя уполномоченного госоргана, регулирующего вопросы, связанные с операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.