Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободыБывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободыВ каких районах Бишкека и Чуйской области 3 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 3 августа отключат электричество

Подписан закон "О внесении изменений в Кодекс КР "Об административной ответственности"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440859-ru.html

Похожие новости

Подписан закон, исключающий лишение лицензии нарушивших инструкции по работе с драгметаллами

Суд Тологонова: свидетель отказался от показаний, подписанных под давлением

Атамбаев подписал закон "О медиации"

А.Атамбаев подписал закон "О медиации"

Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

2 августа 2017, 18:49       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики "Об административной ответственности". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 21 июня 2017 года.
Закон исключает лишение лицензии на право занятия определенным видом деятельности из, предусмотренного статьей 376 Кодекса об административной ответственности, административного взыскания, налагаемого за нарушение установленных правил, положений и инструкций в работе с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Поскольку в соответствии с Законом "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" от 19 октября 2013 года № 195 деятельность, связанная с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, не лицензируется.
Вносится поправка в статью 537 Кодекса об административной ответственности, уточняющая наименование должности руководителя уполномоченного органа, имеющего право рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. Такие полномочия возлагаются на руководителя уполномоченного государственного органа, регулирующего вопросы, связанные с операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум