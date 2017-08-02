Бывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободы

2 августа 2017, 18:53 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Мехриниса Сулайманов – Кабар/. Бывший депутат парламента Садыр Жапарова осужден на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Решение 2 августа принято Первомайским районным судом Бишкека.

В отношении Жапарова уголовные дела были возбуждены по четырем статьям.

Суд оправдал его по статьям "Угроза убийством", "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти", но признал виновным по статье "Захват заложников".

Речь идет о событиях на митинге в городе Караколе 7 октября 2013 года, когда участники акции протеста удерживали в заложниках полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Защита Жапарова может подать апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд в течение 10 дней.

Напомним, Садыр Жапаров был задержан сотрудникам ГКНБ в конце марта 2017 года, когда прибыл в Кыргызстан.