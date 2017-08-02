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Садыра Жапарова приговорили к 11,5 годам лишения свободы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364228_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440857-ru.html

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Членов «Народного парламента» приговорили к 5-14 годам лишения свободы

2 августа 2017, 18:36       Комментарии

Сегодня, 2 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
Судья выйдя из совещательной комнаты приговорил подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Суд оправдал Жапарова по трем статьям "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".

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