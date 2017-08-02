Садыра Жапарова осудили на 11,5 года за захват заложника

2 августа 2017, 18:57 Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Бывшего депутата парламента, оппозиционного политика Садыра Жапарова осудили на 11 лет и шесть месяцев решением Первомайского районного суда Бишкека.

Жапаров находится под стражей с 25 марта - после того, как вернулся в Кыргызстан из заграницы. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.

Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал и акцию протеста, утверждает ГКНБ. Митингующие требовали от властей решить вопрос "Кумтора" с учетом интересов местных жителей и увеличить долю КР в проекте до 70 процентов. Позже Каптагаев был освобожден силовиками, а некоторые митингующие - задержаны.

Судья вынес приговор, зачитав версию следствия о событиях того дня, включая версию Жапарова. В результате политик был оправдан по трем статьям, но осужден за захват заложника. Он будет содержаться в колонии усиленного режима. Время, проведенное в СИЗО (с 25 марта 2017 года), исчислят как два за день.

Сам Жапаров после оглашения приговора заявил, что не согласен с ним и обжалует его в вышестоящих судебных инстанциях.

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