Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Задержаны двое кыргызстанцев, незаконно хранившие дома оружиеЗадержаны двое кыргызстанцев, незаконно хранившие дома оружиеСадыра Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмыСадыра Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы

Садыра Жапарова осудили на 11,5 года за захват заложника

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440856-ru.html

Похожие новости

Членов "Народного парламента" осудили за попытку захвата власти в Бишкеке

Садыра Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободы

Садыра Жапарова приговорили к 11,5 годам лишения свободы

Членов "Народного парламента" осудили по обвинению в попытке захвата власти

2 августа 2017, 18:57       Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Бывшего депутата парламента, оппозиционного политика Садыра Жапарова осудили на 11 лет и шесть месяцев решением Первомайского районного суда Бишкека.
Жапаров находится под стражей с 25 марта - после того, как вернулся в Кыргызстан из заграницы. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.
Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал и акцию протеста, утверждает ГКНБ. Митингующие требовали от властей решить вопрос "Кумтора" с учетом интересов местных жителей и увеличить долю КР в проекте до 70 процентов. Позже Каптагаев был освобожден силовиками, а некоторые митингующие - задержаны.
Судья вынес приговор, зачитав версию следствия о событиях того дня, включая версию Жапарова. В результате политик был оправдан по трем статьям, но осужден за захват заложника. Он будет содержаться в колонии усиленного режима. Время, проведенное в СИЗО (с 25 марта 2017 года), исчислят как два за день.
Сам Жапаров после оглашения приговора заявил, что не согласен с ним и обжалует его в вышестоящих судебных инстанциях.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум