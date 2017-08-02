Милиция просит помочь опознать тело женщины, погибшей в ДТП (осторожно, фото!)

2 августа 2017, 18:23 Комментарии

Милиция просит помочь опознать тело женщины. По данным ГУВД Чуйской области, 27 июля в селе Аламедин водитель грузовика совершил наезд на женщину.

"В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм на месте. В настоящее время устанавливается ее личность. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, средней длины, нос прямой, глаза темного цвета. Одета: темные штаны, летняя кофта в полоску черно-белого цвета, на ногах коричневые шлепанцы со стразами. Особые приметы: передние зубы отсутствуют", – говорится в сообщении.

ОВД Аламединского района Чуйской области просит граждан оказать содействие в опознании, всем, кто располагает какой-либо информацией и может помочь в установлении личности, необходимо звонить по телефонам: дежурная часть ОВД Аламединского района 0312 36 35 27, 0312 36 35 23, 0553 25 56 57, 0701 02 27 23, или 102.

Осторожно, фото

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