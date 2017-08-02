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На Сурдлимпийских играх кыргызстанские спортсмены завоевали четыре медали

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-sur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440854-ru.html

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Борец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу чемпионата мира среди молодежи

2 августа 2017, 18:34       Комментарии

На XXIII Сурдлимпийских играх, которые прошли с 18 по 30 июля в городе Самсун (Турция), спортсмены из Кыргызстана завоевали четыре бронзовых медали.
На пресс-конференции заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев отметил, что успешное выступление спортсменов большое достижение для Кыргызстана.
"Данные игры имеют такой же высокий уровень, как и Олимпийские и Паралимпийские игры. Правительство решило наградить победителей и призеров Сурдлимпийских игр денежными призами: за первое место 100 тысяч сомов, второе – 70 тысяч сомов, третье – 50 тысяч сомов. Кроме того, главным и личным тренерам предусмотрено 25% от выданных премий спортсменов", — сказал Арпачиев.
Бронзовый призер по дзюдо Ильгиз Каналбек уулу рассказал, о том, что, несмотря на травму плеча, сумел выступить на соревнованиях и завоевать медаль.
А для бронзового призера по таэквондо WTF Азамата Мавлонова его выступление стало первым крупным соревнованием.
Напомним, что на XXIII Сурдлимпийских играх кыргызстанские спортсмены завоевали четыре бронзовых медалей: Ильгиз Каналбек уулу — дзюдо (свыше 100 кг), Габит Айдарбеков — греко-римская борьба (до 85 кг), Миляс Марков — вольная борьба (до 125 кг), Азамат Мавлонов — таэквондо WTF (до 68 кг).

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