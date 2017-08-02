В каких районах Бишкека и Чуйской области 3 августа отключат электричество

2 августа 2017, 18:45 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 3 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкек с 9:00 до 18:00:

– улицы Лермонтова, Ибраева, Сокулукская, детсад №113, микрорайон "Асанбай";

– улица. Кантемировская, переулок Кирпичный (дома №№ 38, 39, 41- 44);

– микрорайон "Кок-Жар" (дома №№ 7,8).

С 9:00 до 17:00:

– квадрат, ограниченный улицами Интергельпо, Мозолева, Пишпекской, Дэн Сяопина, Орозбекова, Токтогула, Валдайская, Репина;

– улица Малдыбаева (дом № 18).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Озерное, жилмассив "Мурас-Ордо";

– села Дачное, ГЭС-5, Кайырма;

– села Селекционное, Кашка-Баш, Нижний Орок, Верхний Орок;

– село Тош-Булак (улица Айзабекова);

– село Сокулук (улица Школьная);

– села Алексеевка (улицы Первомайская, Чапаева), Полтавка (улица Центральная);

– село Кара-Булак (улица Шопокова).

С 8:00 до 18:00:

– город Кара-Балта (улицы Ленина, Энгельса, Тоголока Молдо, Карла Маркса, Тельмана, Пирогова).