В каких районах Бишкека и Чуйской области 3 августа отключат электричество

2 августа 2017, 18:45 Комментарии
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 3 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкек с 9:00 до 18:00:
– улицы Лермонтова, Ибраева, Сокулукская, детсад №113, микрорайон "Асанбай";
– улица. Кантемировская, переулок Кирпичный (дома №№ 38, 39, 41- 44);
– микрорайон "Кок-Жар" (дома №№ 7,8).
С 9:00 до 17:00:
– квадрат, ограниченный улицами Интергельпо, Мозолева, Пишпекской, Дэн Сяопина, Орозбекова, Токтогула, Валдайская, Репина;
– улица Малдыбаева (дом № 18).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Озерное, жилмассив "Мурас-Ордо";
– села Дачное, ГЭС-5, Кайырма;
– села Селекционное, Кашка-Баш, Нижний Орок, Верхний Орок;
– село Тош-Булак (улица Айзабекова);
– село Сокулук (улица Школьная);
– села Алексеевка (улицы Первомайская, Чапаева), Полтавка (улица Центральная);
– село Кара-Булак (улица Шопокова).
С 8:00 до 18:00:
– город Кара-Балта (улицы Ленина, Энгельса, Тоголока Молдо, Карла Маркса, Тельмана, Пирогова).