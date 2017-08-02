Садыра Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы

2 августа 2017, 18:56 Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Судья зачитал приговор, согласно которому подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Жапаров оправдан по трем статьям: "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".

Напомним, Садыра Жапарова обвиняют по нескольким статьям, в том числе в захвате заложников, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.