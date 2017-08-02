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Садыра Жапарова осудили на 11,5 года за захват заложникаСадыра Жапарова осудили на 11,5 года за захват заложникаБывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободыБывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободы

Садыра Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sadyra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440852-ru.html

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Садыр Жапаров: Тюрьмы должны бояться чиновники, а не я

2 августа 2017, 18:56       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
Судья зачитал приговор, согласно которому подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Жапаров оправдан по трем статьям: "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
Подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".
Напомним, Садыра Жапарова обвиняют по нескольким статьям, в том числе в захвате заложников, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим  губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

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