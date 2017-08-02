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Главы сел Ошской области ознакомились опытом по проведению общественных слушаний по бюджету

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-sel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440851-ru.html

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2 августа 2017, 18:15       Комментарии

Ош, 2 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Главы сел Булолу, Мангыт, Ылай-Талаа, Кызыл-Суу, Шарк, Гулистан, Кок-Жар, Ак-Жар, Жазы и Чон-Алай Ошской области ознакомились опытом по проведению общественных слушаний по местному бюджету в сельской управе Кочкорбаев и Ак-Башат Чуйской области.
Также участники ознакомились с составлением гражданского бюджета для реализации некоторых местных проектов. Так участники ознакомились со строительством детского сада и памятника ветерану ВОВ построенных за счёт гражданского общества.
Кроме того участники приняли участие на собрании общественного объединения "Вода это жизнь" в сельской управе Кочкорбаев, на котором узнали о работе организации, о мерах по работе с неплательщиками и о пересмотре тарифа на воду.
Данное мероприятие организовано при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества по проекту "Голос народа и ответственность местного самоуправления".

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