Главы сел Ошской области ознакомились опытом по проведению общественных слушаний по бюджету

2 августа 2017, 18:15 Комментарии

Ош, 2 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Главы сел Булолу, Мангыт, Ылай-Талаа, Кызыл-Суу, Шарк, Гулистан, Кок-Жар, Ак-Жар, Жазы и Чон-Алай Ошской области ознакомились опытом по проведению общественных слушаний по местному бюджету в сельской управе Кочкорбаев и Ак-Башат Чуйской области.

Также участники ознакомились с составлением гражданского бюджета для реализации некоторых местных проектов. Так участники ознакомились со строительством детского сада и памятника ветерану ВОВ построенных за счёт гражданского общества.

Кроме того участники приняли участие на собрании общественного объединения "Вода это жизнь" в сельской управе Кочкорбаев, на котором узнали о работе организации, о мерах по работе с неплательщиками и о пересмотре тарифа на воду.

Данное мероприятие организовано при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества по проекту "Голос народа и ответственность местного самоуправления".