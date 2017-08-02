Прощальное интервью посла США Шейлы Гуолтни информагентству АКИpress

2 августа 2017, 18:10 Комментарии

Посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Шейла Гуолтни дала прощальное интервью информационному агентству АКИpress.

Ш.Гуолтни досрочно завершает свою дипломатическую миссию.

- Госпожа Гуолтни, здравствуйте. 3 июля во время мероприятия по случаю празднования Дня независимости США вы заявили, что досрочно завершаете свою дипломатическую миссию в Кыргызстане. В этой связи у АКИpress есть несколько вопросов к вам.

Могу ли я спросить, почему вы решили уйти со своей должности и выйти в отставку раньше срока?

- Спасибо. После тридцати трех лет службы стране, которую я люблю, службы, большая часть которой прошла за рубежом, я вернусь в мой любимый родной штат Калифорния к моей замечательной семье. Я благодарна за возможность служить народу Америки все эти годы и представлять США в качестве дипломата в ряде стран. Для меня было огромной честью служить своей стране и представлять президента Соединенных Штатов Америки в качестве посла США в Кыргызской Республике. Как в Кыргызстане, так и в Америке семья занимает особое место в жизни людей, и я с нетерпением жду возможности, когда смогу проводить время со своей семьей каждый день.

- Вы заступали на пост посла США в КР в очень непростой период двусторонних отношений КР и США. За месяц до вашего приезда в Бишкек для выполнения обязанностей посла США правительство Кыргызстана денонсировало соглашения с США от 1993 года. Вам, наверное, было нелегко приступить к работе в такой ситуации?

- В любых отношениях по мере их становления и развития бывают временные испытания. Я с абсолютным восторгом восприняла возможность вернуться в Кыргызскую Республику в 2015 году. Соединенные Штаты Америки очень высоко ценят нашу давнюю дружбу с народом Кыргызской Республики. В качестве личного представителя президента Соединенных Штатов Америки для меня было честью продолжить работу по углублению отношений между нашими странами. Я считаю, что во многих ситуациях наилучший подход - это рассматривать их не только в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе и постоянно стремиться продвигаться к конечной цели. Для Соединенных Штатов Америки эта цель проста и неизменна - это успех Кыргызской Республики.

- Какие задачи вы ставили, вступая на этот пост? Как вы думаете, вы достигли намеченных целей?

- У наших стран долгая история успешного сотрудничества. Со времени обретения Кыргызской Республикой независимости Соединенные Штаты Америки предоставили грантовых средств на сумму более чем 2 миллиарда долларов США на поддержку программ по укреплению демократических институтов, повышению экономической производительности, расширению доступа к услугам образования и здравоохранения. Со дня моего приезда моей главной задачей было продолжить развивать эту историю дальше путем укрепления нашего партнерства с народом Кыргызской Республики, и мы достигли успеха в этом. С 1991 года более четырех тысяч человек из Кыргызской Республики приняли участие в наших программах обмена. Мы углубили сотрудничество в сфере экономики, как это показал недавний, первый в истории визит торговой делегации из США, целью которой было узнать больше о потенциальных возможностях в Кыргызской Республике. Наше партнерство продолжает улучшать услуги в сфере здравоохранения, в том числе содействуя борьбе с туберкулезом и другими заболеваниями. Наши образовательные программы повысили базовые навыки чтения учеников начальных классов по всей стране, а наши программы обучения английскому языку способствовали повышению знания английского языка, также по всей стране, особенно благодаря огромной работе Корпуса мира США. Программы в области сельского хозяйства, поддерживаемые Агентством США по международному развитию (USAID), стимулировали производство и помогли фермерам найти решения в вопросах хранения сельхозпродуктов, упаковки и маркетинга, а также улучшили условия питания в семьях в целевых регионах. В июне я имела честь посетить Узгенский мавзолей и посмотреть, как наш проект поможет сохранить это святое место. Это поистине невероятное место, и я рада, что Соединенные Штаты Америки вносят свой вклад в сохранение этого великолепного свидетельства древней и богатой преданиями истории народа Кыргызской Республики.

- Ранее, с 1999 года по 2002 год, вы уже занимали должность заместителя главы дипмиссии в посольстве США в Бишкеке. Ощутили ли вы разницу между этими двумя периодами?

- У меня много очень приятных воспоминаний о моем первом сроке службы в Кыргызской Республике. Я имела возможность поездить по вашей красивой стране и познакомиться со многими замечательными людьми. Вернувшись два года назад, я увидела реальные изменения: во-первых, конечно же, все эти стройки в Бишкеке. Затем, во время поездок по стране, я увидела больше растущих городов в регионах, а также развитие в сельских районах, везде виден прогресс и огромные перспективы на дальнейшее развитие. Высокий уровень активности динамичного гражданского общества Кыргызской Республики также весьма примечателен и говорит о приверженности кыргызстанцев продолжению избранного ими пути демократического развития. Меня также впечатляет то внимание, которое многие люди уделяют вопросам улучшения качества доступного для всех кыргызстанцев здравоохранения и образования, что так важно для развития будущего ваших детей и поддержания непрерывного развития человеческого капитала вашей страны. Мне также было очень приятно наблюдать, как Кыргызская Республика создала себе "бренд" привлекательного места для международного туризма, отчасти в результате продвижения на международном рынке и поддержки деятельности по управлению туристическими направлениями со стороны USAID.

Есть одна очень важная вещь, которая не изменилась с тех пор, когда я в первый раз имела честь жить в вашей стране, это люди, люди этой замечательной страны, которые остаются открытыми, очень добрыми и чрезвычайно любезными - самыми гостеприимными людьми на земле. Ваша молодежь полна надежд и потенциала, и я буду рада, как человек, который скоро выйдет в отставку, читать и слышать об огромных успехах вашей страны в будущем.

- В декабре 2016 года в Бишкеке праздновали 25-летие сотрудничества между США и Кыргызстаном. В своей речи вы сказали, что "США оказывают Кыргызстану более масштабную поддержку, чем любой другой стране Центральной Азии потому, что США верят в демократический путь, на который вступила Кыргызская Республика". Сократилась ли помощь США после денонсации соглашений в 2015 году, или с приходом администрации Трампа?

- Наши двусторонние отношения основаны на общих интересах, сотрудничестве и взаимном уважении. Эта прочная основа обеспечила постоянство и стабильность в наших отношениях на протяжении всех последовательно сменяющихся президентских администраций США. В Соединенных Штатах Америки предложения по выработке политики проходят через обсуждения и дебаты в нашем Конгрессе, иногда довольно долгие. Наши избранные представители все еще обсуждают будущий бюджет и бюджетные статьи, и пока еще слишком рано прогнозировать, будут ли вноситься существенные изменения в бюджет поддержки совместных программ в Кыргызской Республике. Тем не менее, могу заверить вас, что приверженность США народу Кыргызской Республики непоколебима, и мы ожидаем и далее продолжить поддерживать цели Кыргызской Республики в области развития. А тем временем, мы продолжим наше сотрудничество, направленное на улучшение услуг в области здравоохранения и образования, укрепление демократических институтов, а также создание рабочих мест и расширение возможностей для кыргызстанцев в области сельского хозяйства, швейного производства и туризма.

- Насколько продвинулась работа по заключению нового соглашения по помощи?

- Мы высоко ценим продолжающийся диалог с правительством Кыргызской Республики. Мы по-прежнему намерены найти взаимоприемлемый путь продолжения нашей совместной деятельности с правительством Кыргызской Республики на основе доверия, равенства и взаимного уважения. Переговоры по новому соглашению - это кропотливая работа, и мы полны решимости продолжать сотрудничать и поддерживать народ Кыргызской Республики на его пути вперед.

- Расскажите, пожалуйста, о безопасности в регионе, влиянии Афганистана, терроризма, ИГИЛ. Как вы думаете, насколько эти факторы угрожают Кыргызстану?

- Обе наши страны заинтересованы в стабильности, безопасности и процветании Кыргызской Республики и региона. Наше сотрудничество в области безопасности исторически включало двустороннюю работу в ключевых, взаимовыгодных областях, таких как противодействие терроризму, борьба с наркотиками и безопасность границ. В связи с продолжающимся конфликтом в Афганистане, и поскольку у нас общая цель бороться с растущими глобальными угрозами, такими как ИГИЛ, мы рассчитываем на продолжение и возможное расширение сотрудничества в области безопасности в будущем, чтобы усилить возможности наших стран соответствующим образом реагировать на эти вызовы ради обеспечения национальной безопасности в вашей и в моей стране.

- Во время вашей работы здесь (в ноябре 2016 года) посольство США стало выдавать иммиграционные визы гражданам Кыргызстана. Раньше за этими визами приходилось ездить в Алмату. Сколько кыргызстанцев получили иммиграционные визы США за этот период?

- Да, я очень рада, что теперь мы можем выдавать иммиграционные визы гражданам Кыргызской Республики здесь, в Бишкеке! Я помню первую иммиграционную визу, которую мы смогли оформить здесь для очень удивительной молодой женщины, которая выиграла визовую лотерею. Хотя мы и знаем, что большинство граждан Кыргызской Республики хотят быть вместе со своими семьями и друзьями и жить в своей родной стране, есть особые случаи, когда семьи нуждаются в воссоединении, или когда люди хотят испытать новые возможности в других странах. Я думаю, это здорово, что мы смогли сделать возможным процесс выдачи иммиграционных виз здесь, чтобы люди, которым нужна эта услуга, не испытывали неудобств будучи вынуждены ехать в Алмату, часто по нескольку раз. С ноября прошлого года мы выдали 256 иммиграционных виз. Я также очень горжусь продолжающейся работой в сотрудничестве с властями Кыргызской Республики по международному усыновлению. С тех пор, как этот процесс возобновился в 2014 году, 74 ребенка из Кыргызской Республики попали в любящие семьи в США. В ходе этой работы мы даже проводили видео-конференции, чтобы официальные лица Кыргызской Республики могли напрямую пообщаться с некоторыми из этих американских семей и усыновленными детьми. Это показывает нашу общую приверженность тому, чтобы дать детям возможность расти в надежных и любящих семьях. Как и для кыргызстанцев, наша главная цель обеспечить, чтобы все дети росли и воспитывались в атмосфере любви и заботы, имея доступ к отличному питанию, социальным и медицинским услугам, а также отличному образованию.

- За время своей работы вы много ездили, посетили несколько разных областей Кыргызстана, включая Баткенскую, Ошскую, Иссык-Кульскую. Что дали вам эти встречи?

- В поездках по вашей прекрасной стране я видела положительные результаты наших совместных программ и развития прочных личных связей между людьми. Мне лично доставляло большое наслаждение знакомство с богатой кыргызской культурой и встречи с добрыми, душевными и очень гостеприимными людьми Кыргызской Республики. Я регулярно встречаюсь с выпускниками программ обмена Правительства США и вижу, какой вклад они вносят в свои сообщества. Вторые Всемирные игры кочевников стали великолепным празднованием кочевой культуры и прекрасным ознакомлением с природной красотой Кыргызской Республики для множества иностранных зрителей. Я всегда буду помнить огромное гостеприимство, высокий спортивный и товарищеский дух, которые мы наблюдали на играх в Кок-бору, когда бывалые кыргызские наездники помогали нашим ковбоям из Вайоминга освоить эту игру. И я всегда буду помнить замечательных людей, которые подходили ко мне на трибунах и предлагали помощь по подготовке нашей команды! Совсем недавно я ездила в Баткен и Ош, где встречалась с трудолюбивыми фермерами, в том числе с человеком, в советское время руководившим колхозом, и которых мы сейчас поддерживаем в освоении современных сельскохозяйственных методов и модернизации оборудования, а также встречалась с избранными официальными лицами Кыргызской Республики, которые усердно трудятся над расширением возможностей для своего народа.

- Известно, что вы изучали кыргызский язык и даже выступали на нем, он был сложный для вас? Вы продолжите его изучать, даже покидая Кыргызстан?

- К сожалению, я говорю по-кыргызски не очень хорошо; я бы хотела, чтобы мой кыргызский был лучше, и прилагаю все усилия, чтобы овладеть языком Манаса Великодушного. Это прекрасный и богатый язык. Я беру уроки кыргызского языка и стараюсь говорить с моими друзьями и коллегами на их родном языке, чтобы выразить свое уважение этой замечательной стране, ее великой истории, богатой культуре, красоте природы и теплым и гостеприимным людям. Если мне в будущем выпадет случай сказать "Саламатсызбы!" человеку из Кыргызской Республики, я буду в восторге.

- Какие впечатления вы увезете о Кыргызстане?

- Это легкий вопрос. Конечно же, люди! Я всегда восхищалась невероятным теплом, гостеприимством и великодушием народа вашей страны. То, как семьи и общины здесь поддерживают друг друга, является удивительной силой. Молодежь Кыргызской Республики очень впечатляет - умные, энергичные и готовые изменить мир к лучшему. Они - национальное достояние.

Повсюду, где я бывала, на меня производили глубокое впечатление упорный труд и достижения людей Кыргызской Республики в построении лучшей жизни для своих семей и своей страны. Я встречалась с удивительными детьми и внуками ваших людей и меня поражает их энергия, ум и те надежды, которые они подают на будущее. Поэтому я буду очень скучать по людям Кыргызстана и их прекрасной стране.

Я желаю народу Кыргызской Республики всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и успехов во всем, что они будут делать в будущем. Где бы я ни была, чем бы я ни занималась, Кыргызстан всегда будет в моем сердце.

- Уже известно, кто будет следующим послом США в Кыргызской Республике?

- Это будет вопрос для другого дня. Я уверена, что тот, кому выпадет честь стать следующим послом США в Кыргызской Республике, будет опытным и умелым дипломатом.