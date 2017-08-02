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На Иссык-Куле пройдет фестиваль ловчих птиц

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440849-ru.html

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На Иссык-Куле пройдет международный турнир по пляжной борьбе

2 августа 2017, 17:36       Комментарии

На Иссык-Куле пройдет фестиваль ловчих птиц, сообщают организаторы.
Фестиваль задуман как ежегодный просветительский проект.
"В основу концепции мероприятия заложена идея – проследить пути развития образов и сюжетов традиционной культуры. Ежегодно организаторами фестиваля задается тема, которая раскрывается участниками выставки в широком культурном диапазоне, в символическом, художественном, экологическом ключе. На этот раз темой стало "возрождение и развитие техники охоты с ловчими птицами среди молодежи". Фестиваль пройдет в юрточном лагере "Жайчы", села Кок-Сай Тонского района", – говорится в сообщении.
Программа фестиваля включает конно-спортивные игры (кыз куумай, тыйын энмей, ээр оодарыш, улак тартыш) представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов, также различные национальные игры вместе с гостями фестиваля.

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