2 августа 2017, 17:36 Комментарии

На Иссык-Куле пройдет фестиваль ловчих птиц, сообщают организаторы.

Фестиваль задуман как ежегодный просветительский проект.

"В основу концепции мероприятия заложена идея – проследить пути развития образов и сюжетов традиционной культуры. Ежегодно организаторами фестиваля задается тема, которая раскрывается участниками выставки в широком культурном диапазоне, в символическом, художественном, экологическом ключе. На этот раз темой стало "возрождение и развитие техники охоты с ловчими птицами среди молодежи". Фестиваль пройдет в юрточном лагере "Жайчы", села Кок-Сай Тонского района", – говорится в сообщении.

Программа фестиваля включает конно-спортивные игры (кыз куумай, тыйын энмей, ээр оодарыш, улак тартыш) представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов, также различные национальные игры вместе с гостями фестиваля.