Бронзовый призер Сурдлимпийских игр: Врачи запрещали мне заниматься спортом

2 августа 2017, 17:49 Комментарии

30-летний Габит Айдарбеков с 13 лет занимается греко-римской борьбой. Недавно он завоевал бронзовую медаль на XXII Cурдлимпийских играх, которые проходили в Турции.

"Я парень ничего, вроде, только у меня один недостаток — плохо слышу и по губам читаю", — говорит в интервью K-News Айдарбеков.

В подростковом возрасте спортсмен заболел отитом, и с тех пор он не слышит правым ухом.

"Я перестал слышать на одно ухо, будучи подростком. Все началось с отита, болезнь начала развиваться, но мне вовремя сделали операцию и остановили воспаление. Сейчас у меня слух всего на 50%. С детства меня мой отец, Азамат Айдарбеков, воспитывал в строгости. Он сам заслуженный спортсмен, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, и меня воспитывал как спортсмена. За это благодарен ему. В 13 лет я начал заниматься греко-римской борьбой, стал кандидатом в мастера спорта, потом получил мастера спорта международного класса, за что хочу сказать большое спасибо своему тренеру Фархату Ушурову. Теперь хочу получить заслуженного мастера спорта, и потеря слуха мне не мешает достичь своих целей", — рассказал он.

Врачи запрещали Габиту заниматься спортом и предупреждали, что он может потерять слух полностью.

"Я все равно не остановился и боролся. Вся жизнь, по сути, — это борьба. Причем, борьба с самим собой, она самая сложная: если ты смог победить себя, значит, и противников победишь. Когда заболел, было страшно, что полностью перестану слышать. Мои близкие меня поддерживали, всегда были рядом. Но есть ребята, которые совсем не слышат, они забыли, как звучат слова, поэтому у них нарушена речь. Мне не тяжело в обычной жизни, у меня есть любимая девушка Жанна, с которой собираюсь строить семью", — рассказывает спортсмен.

Айдарбекову предложили попробовать поучаствовать в Сурдлимпийских играх, и борец начал усиленно готовиться.

"Первый в стране призер Сурдлимпийских игр Арам Акопян позвал меня участвовать в этих играх. Я ему очень благодарен за это. Ранее на таких спортсменов, как я, мало не практически не обращали внимание. Было такое, что мы ездили без судей и тренеров. Конечно, в эти моменты было очень тяжело, нас могли засудить, и мы ничего не могли сказать против, поскольку не было никакой поддержки. А теперь мы поехали в полном комплекте, и, конечно, было легче, чем в прошлые годы. Чувствуется поддержка со стороны государства, и поэтому мы защищаем честь страны более увереннее. Теперь я намерен готовиться к следующим играм, чтобы завоевать первое место", — рассказал Габит Айдарбеков.