Членов «Народного парламента» приговорили к 5-14 годам лишения свободы

2 августа 2017, 18:12 Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу членов «Народного парламента».

Суд окончил разбирательство по делу. В своем последнем слове все подсудимые просили оправдать их, так как, по их словам, "они ни в чем не виноваты".

Суд, выйдя из совещательной комнаты, приговорил:

— Александра Гусева — к 6 годам лишения свободы условно;

— Бекболота Талгарбекова — к 14 годам лишения свободы,

— Торобая Колубаева — к 14 годам лишения свободы,

— Марата Султанова — к 10 годам лишения свободы,

— Тойгонбека Калматова — к 5 годам лишения свободы условно.

Суд пришел к выводу, что Калматов, Гусев и Султанов не принимали участия непосредственно в подготовке к захвату власти, и оправдал их по данному эпизоду. Однако они знали о готовящихся незаконных действиях Талгарбекова и Колубаева. Ими не были приняты меры по предотвращению данных деяний. В связи с чем им переквалифицировали статью «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» на статью «Укрывательство преступления».

Напомним, в мае 2016 года против членов "Народного парламента" было возбуждено уголовное дело. Активистов объединения обвинили в подготовке к насильственному захвату власти. В те дни в СМИ активно обсуждали заявление Талгарбекова о том, что за "Народным парламентом" стоят некие российские генералы, однако позже данные слухи были развеяны. Активистов объединения поместили в СИЗО ГКНБ КР. Осенью 2016 года по громкому делу началось судебное разбирательство, которое завершилось сегодня, 2 августа 2017 года.