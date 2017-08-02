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Членов «Народного парламента» приговорили к 5-14 годам лишения свободы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chleno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440846-ru.html

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Бывший депутат Садыр Жапаров приговорен к 11,5 годам лишения свободы

Садыра Жапарова приговорили к 11,5 годам лишения свободы

2 августа 2017, 18:12       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу членов «Народного парламента».
Суд окончил разбирательство по делу. В своем последнем слове все подсудимые просили оправдать их, так как, по их словам, "они ни в чем не виноваты".
Суд, выйдя из совещательной комнаты, приговорил:
— Александра Гусева — к 6 годам лишения свободы условно;
— Бекболота Талгарбекова — к 14 годам лишения свободы,
— Торобая Колубаева — к 14 годам лишения свободы,
— Марата Султанова — к 10 годам лишения свободы,
— Тойгонбека Калматова — к 5 годам лишения свободы условно.
Суд пришел к выводу, что Калматов, Гусев и Султанов не принимали участия непосредственно в подготовке к захвату власти, и оправдал их по данному эпизоду. Однако они знали о готовящихся незаконных действиях Талгарбекова и Колубаева. Ими не были приняты меры по предотвращению данных деяний. В связи с чем им переквалифицировали статью «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»  на статью «Укрывательство преступления».
Напомним, в мае 2016 года против членов "Народного парламента" было возбуждено уголовное дело. Активистов объединения обвинили в подготовке к насильственному захвату власти. В те дни в СМИ активно обсуждали заявление Талгарбекова о том, что за "Народным парламентом" стоят некие российские генералы, однако позже данные слухи были развеяны. Активистов объединения поместили в СИЗО ГКНБ КР. Осенью 2016 года по громкому делу началось судебное разбирательство, которое завершилось сегодня, 2 августа 2017 года.

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