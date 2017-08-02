Членов "Народного парламента" осудили по обвинению в попытке захвата власти

2 августа 2017, 17:57 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Пять членов "Народного парламента" осуждены на различные сроки тюремного заключения по обвинению в "Приготовлении к насильственному захвату власти", "Приготовлении к применению насилия в отношении представителя власти". Решение принято Первомайским районным судом Бишкека 2 августа.

Решением суда Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марат Султанов – к 10 годам, Тойгонбек Калматов – к 5 годам (условно) и Александр Гусев – к 6 годам (условно).

Напомним, что 12 мая 2016 года по обвинению в "попытке насильственной смены власти" были арестованы члены оппозиционной организации "Народный парламент".

ГКНБ в отношении них было возбуждено уголовное дело.