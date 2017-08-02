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Членов "Народного парламента" осудили по обвинению в попытке захвата власти

Источник:
http://kabar.kg/news/chlenov-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440845-ru.html

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Подсудимые по делу "Народного парламента" считают себя невиновными

2 августа 2017, 17:57       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Пять членов "Народного парламента" осуждены на различные сроки тюремного заключения по обвинению в "Приготовлении к насильственному захвату власти", "Приготовлении к применению насилия в отношении представителя власти". Решение принято Первомайским районным судом Бишкека 2 августа.
Решением суда Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марат Султанов – к 10 годам, Тойгонбек Калматов – к 5 годам (условно) и Александр Гусев – к 6 годам (условно).
Напомним, что 12 мая 2016 года по обвинению в "попытке насильственной смены власти" были арестованы члены оппозиционной организации "Народный парламент".
ГКНБ в отношении них было возбуждено уголовное дело.

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