Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Анвар Сартаев отказался от участия в президентских выборахАнвар Сартаев отказался от участия в президентских выборахАдвокаты Текебаева просят о закрытом процессе из-за секретных материаловАдвокаты Текебаева просят о закрытом процессе из-за секретных материалов

Премьер Испании пообещал, что референдум о независимости Каталонии не состоится

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440844-ru.html

Похожие новости

Премьер Жээнбеков принял программного координатора ТИКА в КР Эврена Рутбиля

Премьер-министр С.Жээнбеков принял посла США в КР Ш.Гуолтни

Премьер-министр С.Жээнбеков: Правительство прилагает все усилия для скорейшей адаптации кайрылманов на исторической родине

Вопрос читателям — Кто достоин быть новым премьер-министром?

Премьер-министр: Правительство рассматривает вопрос повышения зарплаты медработникам

2 августа 2017, 17:49       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заверил в среду, что референдум о независимости Каталонии, который региональные власти планируют провести 1 октября, не состоится. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, премьер подчеркнул, что "закон и демократию нельзя разделять", и добавил, что "Испания является развитой демократией". Рахой отметил, что "1 октября не будет референдума" о выходе Каталонии из состава королевства.
Глава правительства, который сейчас отдыхает в автономном сообществе Галисия, также не исключил, что созовет экстренное заседание Совета министров 16 августа, если каталонские власти попытаются одобрить закон о референдуме. "В принципе я не исключаю этого", - сказал Рахой, добавив, что изначально следующее заседание запланировано на 25 августа, пишет ТАСС.
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.
Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум