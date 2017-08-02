Подсудимые по делу "Народного парламента" получили сроки от 5 до 14 лет

2 августа 2017, 17:40 Комментарии

Сегодня, 2 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу членов "Народного парламента".

Отметим, суд окончил разбирательство по делу. В своем последнем слове все подсудимые просили оправдать их, так как они невиновны.

Суд, выйдя из совещательной комнаты, приговорил: Александра Гусева - к 6 годам лишения свободы условно, Бекболота Талгарбекова - к 14 годам лишения свободы, Торобая Колубаева - к 14 годам лишения свободы, Марата Султанова - к 10 годам лишения свободы, Тойгонбека Калматова - к 5 годам лишения свободы условно.

Суд пришел к выводу, что Калматов, Гусев и Султанов невиновны в приготовлении к захвату власти, и оправдал по данному эпизоду. Однако они знали о готовящихся незаконных действиях Талгарбекова и Колубаева. Ими не были приняты меры по предотвращению данных действий. Им переквалифицировали статью "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" на статью "Укрывательство преступления".

Доводы всех подсудимых о том, что свидетели напрямую не показали на них, как на лиц, организующих попытку захвата власти, не могут быть учтены.

Суд отметил, что обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" следствие квалифицировало правильно.