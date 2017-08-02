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Адвокаты Текебаева просят о закрытом процессе из-за секретных материалов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364220_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440842-ru.html

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2 августа 2017, 17:47       Комментарии

Сегодня, 2 августа, в ходе судебного процесса по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты подсудимых подали ходатайство о проведении судебного процесса в закрытом режиме.
Кроме того, защитники спросили у судьи, есть ли у него доступ к секретным материалам государственной важности, так как дело набирает новые обороты. На что служитель Фемиды сказал, что не имеет. Тогда адвокат заявил ему очередной отвод. На этот раз судья принял данное ходатайство и направился в совещательную комнату.
Отметим причиной, по которой юристы запросили информацию о доступе к секретным документам заключается в том, что свидетель Алексей Модин на видео указал на кабинет Омурбека Текебаева, хотя на самом деле это помещение принадлежало Алмазбеку Атамбаеву, который в 2010 году был первым заместителем главы временного правительства.
Кроме того, как отметил Канат Хасанов, многие свидетели указывали на кабинет нынешнего президента страны. Поэтому поступила просьба о рассмотрении карты расположения всех кабинетов в доме правительства. И раз будет изучение документов такого рода, то необходимо сделать процесс закрытым.
Стоит отметить, по некоторым данным, в 2010 году вместо одного большого кабинета, на который указал Модин, было два. По одну сторону снесенной стены работал Текебаев, а по другую – Атамбаев. В 2010 году первому-вице-премьер министру Омурбеку Бабанову кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, в итоге два кабинета превратились в один большой.

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