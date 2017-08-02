Анвар Сартаев отказался от участия в президентских выборах

2 августа 2017, 17:50 Комментарии
Кандидат в президенты Анвар Сартаев отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.
Сегодня, 2 августа, тестирование на знание госязыка должны были пройти четыре претендента на президентский пост - это Кубан Чороев, Турсунбек Акун, Улукбек Кочкоров и Анвар Сартаев.
В Нацкомиссии по госязыку сообщили, что Анвар Сартаев заявил об отказе от участия в выборах. ЦИК пока не комментирует это. Сартаев являлся одним из 48 самовыдвиженцев, но еще не открыл фонд для подготовки к выборам.
Остальные три претендента показали следующие результаты:
<li>Турсунбек Акун - 94,75 балла;</li><li>Улукбек Кочкоров - 91,9 балла;</li><li>Кубан Чороев - 80,3 балла.</li>