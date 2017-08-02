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Политолог: В новой Конституции КР противоречивые моменты все же остались

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364226_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440840-ru.html

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2 августа 2017, 17:58       Комментарии

При новой Конституции между командами президента и премьер-министра могут возникнуть разногласия, политолог Игорь Шестаков не считает новой идею лидера партии "Республика" и кандидата в президенты Омурбека Бабанова о внесении изменений в Основной закон страны.
Он напомнил, что еще перед парламентскими выборами 2015 года изменение Конституции было одним из пунктов предвыборной программы партии "Республика – Ата-Журт".
"Партия в своей предвыборной программе ставила одной из задач проведение референдума, который бы определил, какую форму правления поддерживают кыргызстанцы. Дело в том, что Конституция 2010 года хоть и провозгласила парламентскую страну, но на самом деле там было очень много противоречивых моментов. Например, было непонятно, кто отвечает за внешнюю политику страны – президент или парламентский комитет по международным делам? Таких противоречий было достаточно", - пояснил Шестаков.
По его словам, хоть в Конституцию и были внесены поправки в 2016 году, которые значительно расширили полномочия премьер-министра, противоречивые моменты все же остались.
"Мне кажется, что Омурбек Бабанов видит, что эти противоречия, которые будут возникать между командами президента и премьера, между премьером и политическими партиями парламента после вступления в силу новой Конституции, не будут играть на развитие страны, и мы увидим еще большее разрастание политических интриг. Поэтому Омурбек Бабанов своими инициативами, наверное, пытается не переписать Конституцию, а предложить определиться, в какой стране мы будем жить, парламентской или президентской. Чтобы были четко разграничены полномочия ветвей власти", - считает политолог.
Он добавил, что речь, скорее всего, идет не о сиюминутном проведении референдума, а о задаче для нового созыва Жогорку Кенеша в 2020 году.

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