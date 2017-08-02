Ушуров: Кыргызстанцы отличились сплоченностью на Сурдлимпийских играх в Турции

2 августа 2017, 17:11 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанцы отличались невероятной сплоченностью и организованностью на Сурдлимпийских играх в городе Самсун (Турция), заявил на пресс-конференции в Бишкеке тренер по греко-римской борьбе сборной Фархад Ушуров.

По его словам, это повлияло на успешные результаты ребят. "Помимо бронзовых призеров, у нас два пятых места и спортсмены были очень близки к победе. У наших ребят большой потенциал", - добавил Ушуров.

Заместителя директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбека Арпачиева сказал, что кыргызстанцы успешно выступили на этих играх.

"Это большое достижение для нашей страны. Данные игры имеют такой же высокий уровень, как и Олимпийские и Паралимпийские игры", - заявил он.

Арпачиев напомнил, что правительством было решено наградить победителей и призеров Сурдлимпийских игр денежными призами. За первое место - 100 тысяч сомов, второе – 70 тысяч сомов, третье – 50 тысяч сомов. Кроме этого, главному и личному тренерам будут выданы премии в сумме равной 25 процентам от выданных премий спортсменам.

Своими впечатлениями от соревнований поделились также призеры игр. Так, дзюдоист Ильгиз Каналбек уулу рассказал, что, несмотря на травму плеча, все же смог выступить на соревнованиях и завоевать бронзовую медаль.

Таэквондист Азамат Мавлонов отметил, что он впервые принял участие в таком масштабном международном соревновании. В дальнейшем, как отметил спортсмен, он планирует активно тренироваться и готовиться к следующим турнирам.

Напомним, что на XXIII Сурдлимпийских играх, которые прошли с 18 по 30 июля. По итогам игр в копилке сборной Кыргызстана оказалось 4 медали. Бронзовыми призерами стали дзюдоист Илгиз Каналбек уулу, борцы Габит Айдарбеков (греко-римская борьба) и Миляс Марков (вольная борьба), а также таэквондист Азамат Мавлонов.