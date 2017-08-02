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Правительство Кыргызстана прилагает все усилия для адаптации кайрылманов на исторической родине

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440838-ru.html

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2 августа 2017, 17:29       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Правительство Кыргызстана прилагает все усилия для скорейшей адаптации кайрылманов (возрващенцев) на исторической родине. Об этом Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с представителями общественных организаций этнических кыргызов.
"С момента обретения Кыргызстаном независимости на историческую родину вернулось порядка 60 тыс. этнических кыргызов. Из них 45 тыс. уже получили гражданство нашей республики", – напомнил премьер-министр С. Жээнбеков.
Глава Правительства отметил, что переселенцы нуждаются в господдержке при решении проблем, связанных с адаптацией, получением жилья и гражданства, социальной и медицинской помощи, трудоустройством.
"Учитывая это, Правительство прилагает все усилия для оказания реальной помощи этническим кыргызам, возвращающимся на родину. Именно с этой целью была принята Программа Правительства "Кайрылман" на 2017-2022 гг. по оказанию содействия переселенцам", — сказал С. Жээнбеков.
Премьер-министр КР акцентировал внимание представителей госорганов и органов местного самоуправления на необходимость более тесного взаимодействия с кайрылманами в решении их проблем, оказывать правовую помощь в тех или иных ситуациях, возникающих в ходе адаптации.
Представители общественных организаций этнических кыргызов поблагодарили С. Жээнбекова за помощь со стороны Правительства КР. Они также выразили заинтересованность в скорейшей адаптации на исторической родине и готовность внести свой посильный вклад в социально-экономическое развитие страны.

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