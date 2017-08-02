Правительство Кыргызстана прилагает все усилия для адаптации кайрылманов на исторической родине

2 августа 2017, 17:29 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Правительство Кыргызстана прилагает все усилия для скорейшей адаптации кайрылманов (возрващенцев) на исторической родине. Об этом Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с представителями общественных организаций этнических кыргызов.

"С момента обретения Кыргызстаном независимости на историческую родину вернулось порядка 60 тыс. этнических кыргызов. Из них 45 тыс. уже получили гражданство нашей республики", – напомнил премьер-министр С. Жээнбеков.

Глава Правительства отметил, что переселенцы нуждаются в господдержке при решении проблем, связанных с адаптацией, получением жилья и гражданства, социальной и медицинской помощи, трудоустройством.

"Учитывая это, Правительство прилагает все усилия для оказания реальной помощи этническим кыргызам, возвращающимся на родину. Именно с этой целью была принята Программа Правительства "Кайрылман" на 2017-2022 гг. по оказанию содействия переселенцам", — сказал С. Жээнбеков.

Премьер-министр КР акцентировал внимание представителей госорганов и органов местного самоуправления на необходимость более тесного взаимодействия с кайрылманами в решении их проблем, оказывать правовую помощь в тех или иных ситуациях, возникающих в ходе адаптации.

Представители общественных организаций этнических кыргызов поблагодарили С. Жээнбекова за помощь со стороны Правительства КР. Они также выразили заинтересованность в скорейшей адаптации на исторической родине и готовность внести свой посильный вклад в социально-экономическое развитие страны.