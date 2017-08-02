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Военные Кыргызстана спасли немецкого альпиниста — как это было

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440832-ru.html

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2 августа 2017, 17:20       Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Военные воздушной обороны Вооруженных сил КР спасли альпиниста из Германии в районе пика Ленина в Ошской области, сообщили в Генштабе ВС страны.
Экипаж в составе командира капитана Давитакунова, летчика-штурмана лейтенанта Зарылбекова, борттехника капитана Кабылбаева доставил в Ош альпиниста с травмами различной степени тяжести, полученными при восхождении.
Особых осложнений при выполнении спасательной операции не возникло - пострадавший спортсмен был вывезен с площадки Ачык-Таш у подножья пика Ленина на высоте около 4000 метров, рассказали в Генштабе.
Вся операция заняла около получаса, состояние пострадавшего стабильное. Экипаж находился на боевом дежурстве в южном регионе.
Вылеты выполняются на вертолетах МИ-8 МТВ высококвалифицированными летчиками, имеющими практический опыт посадки на различных высокогорных площадках. Спасательные операции обычно проходят в сложных погодных условиях, их проведение сопряжено с риском и требует от летчиков высокого уровня профессиональной подготовки. В среднем экипажи Сил воздушной обороны проводят 20-30 спасательных операций ежегодно.
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