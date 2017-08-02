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Немецкий сити-менеджер рассказал, как могут сотрудничать города ФРГ и Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nemets...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440831-ru.html

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2 августа 2017, 16:56       Комментарии

Руководитель аппарата мэрии немецкого города Кемптен Рихард Шиссл поделился опытом сотрудничества со своими кыргызским коллегами. По его словам, партнерство между городами разных стран создает почву для дружбы и мира.
По словам Рихарда Шиссла, перед тем, как начать сотрудничество, руководители муниципалитетов должны понять ответы на семь вопросов. Например, почему мы хотим сотрудничать в сфере муниципального партнёрства? Какие мотивы и интересы нами руководят? Каким образом мы себе представляем партнерство на муниципальном уровне? Какие страны соответствуют нашим представлениям? Каковы языковые, культурные, социальные и политические условия? Насколько эффективна наша инициатива? Кто и за какую задачу несет ответственность в долгосрочной перспективе? Можем ли мы поддерживать проект в долгосрочной перспективе? Кто может нам в этом помочь? С помощью каких действий мы можем поддерживать муниципальное партнерство? Какие цели и ожидания связывают партнеров?
"Сегодня тысячи городов и населенных пунктов в Германии поддерживают партнерские отношения с городами в самом ФРГ и за рубежом. Немецкий отдел Совета муниципалитетов Европы ведет онлайн-базу данных существующих партнерских и дружественных связей, а также контактов немецких муниципалитетов", – рассказал он.
Эксперт озвучил эти вопросы и поделился своим опытом на встрече в Бишкеке, в которой участвовали представители мэрий и органов местного самоуправления Кыргызстана.

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