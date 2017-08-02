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Очевидец K-News: В Бишкеке горит Ботанический сад

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/ochevi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440829-ru.html

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2 августа 2017, 17:07       Комментарии

В Бишкеке в Ботаническом саду им. Э. З. Гареева произошел пожар. Об этом K-News сообщили очевидцы.
Как рассказали в МЧС, по предварительным данным, горит пять гектаров земли.
Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» в 15:41. На место тушения выехали два пожарных расчета. В настоящее время они ликвидируют огонь на месте.
Напомним, если вы стали очевидцем какого-либо события, зафиксировали на фото или видео происшествие, хотите сообщить читателям о несправедливости либо поделиться позитивными новостями, отправляйте файлы через What’sApp, Viber и Telegram на номер: +996 777 41 61 10. Либо заполните специальную форму по ссылке http://knews.kg/report, и мы опубликуем вашу новость на информационной ленте.

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