Очевидец K-News: В Бишкеке горит Ботанический сад

2 августа 2017, 17:07 Комментарии

В Бишкеке в Ботаническом саду им. Э. З. Гареева произошел пожар. Об этом K-News сообщили очевидцы.

Как рассказали в МЧС, по предварительным данным, горит пять гектаров земли.

Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» в 15:41. На место тушения выехали два пожарных расчета. В настоящее время они ликвидируют огонь на месте.

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