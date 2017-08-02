Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Очевидец K-News: В Бишкеке горит Ботанический садОчевидец K-News: В Бишкеке горит Ботанический садНа юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентреНа юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре

Премьер Жээнбеков принял программного координатора ТИКА в КР Эврена Рутбиля

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440826-ru.html

Похожие новости

В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

Премьер Испании пообещал, что референдум о независимости Каталонии не состоится

Сооронбай Жээнбеков: Правительство прилагает все усилия для скорейшей адаптации кайрылманов на исторической родине

Премьер-министр С.Жээнбеков принял посла США в КР Ш.Гуолтни

В армию США перестали принимать иностранцев

2 августа 2017, 17:04       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял Программного координатора Турецкого управления по сотрудничеству и развитию при аппарате Премьер-министра Турецкой Республики (ТИКА) в КР Эврена Рутбиля по случаю завершения его деятельности в нашей стране.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, на встрече глава правительства подчеркнул, что Кыргызстан занимает ведущее место по количеству проектов, реализованных совместно с ТИКА на всем пространстве Евразии.
"С момента обретения Кыргызстаном независимости программа ТИКА оказала поддержку нашей стране более чем на 60 млн. долларов США. Речь идет о таких крупных проектах, как строительство в Бишкеке Больницы кыргызско-турецкой дружбы с отделениями кардиологии и гастроэнтерологии на территории городской больницы № 1, а также реконструкция Государственного исторического музея КР. Кроме того, при координации ТИКА реализовано свыше 40 проектов и проведено более 300 мероприятий, посвященных различным вопросам развития рыночной инфраструктуры и развитию свободной рыночной экономики в нашей стране", — подчеркнул Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Программный координатор ТИКА Эврен Рутбиль, в свою очередь, отметил, что в своей деятельности в Кыргызстане он опирался на доброжелательную поддержку Правительства Кыргызской Республики. Эврен Рутбиль заверил, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.
В завершение встречи Жээнбеков наградил Программного координатора ТИКА в Кыргызской Республике Эврена Рутбиля Почетной грамотой Правительства КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум