Премьер Жээнбеков принял программного координатора ТИКА в КР Эврена Рутбиля

2 августа 2017, 17:04 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял Программного координатора Турецкого управления по сотрудничеству и развитию при аппарате Премьер-министра Турецкой Республики (ТИКА) в КР Эврена Рутбиля по случаю завершения его деятельности в нашей стране.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, на встрече глава правительства подчеркнул, что Кыргызстан занимает ведущее место по количеству проектов, реализованных совместно с ТИКА на всем пространстве Евразии.

"С момента обретения Кыргызстаном независимости программа ТИКА оказала поддержку нашей стране более чем на 60 млн. долларов США. Речь идет о таких крупных проектах, как строительство в Бишкеке Больницы кыргызско-турецкой дружбы с отделениями кардиологии и гастроэнтерологии на территории городской больницы № 1, а также реконструкция Государственного исторического музея КР. Кроме того, при координации ТИКА реализовано свыше 40 проектов и проведено более 300 мероприятий, посвященных различным вопросам развития рыночной инфраструктуры и развитию свободной рыночной экономики в нашей стране", — подчеркнул Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Программный координатор ТИКА Эврен Рутбиль, в свою очередь, отметил, что в своей деятельности в Кыргызстане он опирался на доброжелательную поддержку Правительства Кыргызской Республики. Эврен Рутбиль заверил, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

В завершение встречи Жээнбеков наградил Программного координатора ТИКА в Кыргызской Республике Эврена Рутбиля Почетной грамотой Правительства КР.