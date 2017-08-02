На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре

2 августа 2017, 17:02 Комментарии

В Кыргызстане 2 августа в 05:26 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в Заалайском хребте, в 14 км к югу от села Икизяк, в 15 км к юго-западу от села Нура, в 18 км к югу от села Кек-Суу, в 20 км к юго-западу от села Иркештам, в 30 км к юго-востоку от села Кара-Киндик.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Икизяк, Нура - 3 балла, в селе Кек-Суу - 2,5 балла.