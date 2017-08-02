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На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440825-ru.html

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2 августа 2017, 17:02       Комментарии

В Кыргызстане 2 августа в 05:26 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в Заалайском хребте, в 14 км к югу от села Икизяк, в 15 км к юго-западу от села Нура, в 18 км к югу от села Кек-Суу, в 20 км к юго-западу от села Иркештам, в 30 км к юго-востоку от села Кара-Киндик.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Икизяк, Нура - 3 балла, в селе Кек-Суу - 2,5 балла.

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