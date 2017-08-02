Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.72 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентреНа юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентреНемецкий сити-менеджер рассказал, как могут сотрудничать города ФРГ и КыргызстанаНемецкий сити-менеджер рассказал, как могут сотрудничать города ФРГ и Кыргызстана

Задержаны убийцы, которые занимались извозом на автомобиле потерпевшего

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364216_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440824-ru.html

Похожие новости

Мы убили таксиста и взяли клиентов в его машину — кадры допроса задержанных

Задержаны двое кыргызстанцев, незаконно хранившие дома оружие

Копейки, но ваши! 6 выплат из бюджета КР, о которых вы можете не знать

Таксиста — экс-милиционера убили и угнали его машину. Задержаны двое

Ого! Слезы Алии Шагиевой и еще 5 событий, которые нас удивили

2 августа 2017, 16:58       Комментарии

Сотрудники патрульной милиции Чуйской области задержали убийц по горячим следам. Об этом сообщает МВД.
Вчера, 1 августа, примерно в 3.30 утра на посту "Ак-Жол" по дороге в аэропорт "Манас" был остановлен автомобиль. В ходе осмотра были найдены медицинские маски и окровавленный нож. Позже пассажиры машины признались, что убили водителя такси.
Водитель и пассажир доставлены в ОВД Сокулукского района, машина водворена на штрафную стоянку.
Позже выяснилось, что в ночь с 31 июля на 1 августа двое мужчина 23 и 29 лет наняли такси в Бишкеке, за рулем которого находился Б.Э. Водитель привез пассажиров в нужное место, после чего парни напали на водителя. 23-летний З.Д достал нож и нанес 19 ударов в область живота и шеи. Водитель такси от полученных травм скончался на месте.
Преступники загрузили тело погибшего в автомобиль, довезли до ущелья Кой-Таш и бросили в реку, предварительно забрав мобильный телефон. После убийства мужчины решили поработать таксистами и довезли троих пассажиров до аэропорта "Манас". Во время одного такого рейса и были задержаны.
"Следственно-оперативная группа выехала в ущелье Кой-Таш для воспроизведения событий. На обрыве обнаружили труп мужчины возраста примерно 30-35 лет с 19 ножевыми проникающими колото-резаными ранами в области живота и шеи.
В ходе следственных мероприятий была установлена личность убитого, им оказался бывший сотрудник ОВД Кыргызской Республики, 32-летний Б.Э., уроженец Джалал-Абадской области, выпускник Академии МВД имени генерал-майора милиции Э.Алиева. Последняя занимаемая должность - оперуполномоченный уголовного розыска УВД Первомайского района города Бишкек. В 2011 году уволился по собственному желанию. В последнее время занимался частным извозом, оказывал посильную помощь сотрудникам ОВД по поддержанию охраны общественного порядка и борьбе с преступностью, кроме того, он имел огромное желание продолжить службу в рядах ОВД и собирал первичные необходимые документы для восстановления на службу", - сообщают в Министерстве внутренних дел.
В настоящий момент Сокулукский ОВД возбудил уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК КР. Проводится следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум