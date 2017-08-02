10:59: куда повести девушку, чтобы получить гарантированный отказ

2 августа 2017, 10:59 Комментарии

Интернет полон советами гуру пикапа, которые расскажут, как покорить любую девушку. К чести последователей Дон Жуанов их рекомендации включают весь блок - от того, с какой стороны подойти к девушки для знакомства, до лучшего места для первого свидания. Я не мачо, поэтому подойду с другой стороны, куда лучше всего не вести. Небольшое примечание, иногда девушке может понравиться, куда вы ее поведете, но рисковать не стоит.

Если девушка пафосная, то не лучшее место для свидания - поход в Исторический музей. Поверьте, древними мечами и луками можно было покорить целые народы, но не гламурную девушку. Кстати, почитайте мой материал про пафос.

Если девушка фанатка "Игры престолов", то можно чудесно провести время пригласив ее на просмотр очередной серии нового сезона. Но есть один важный нюанс, перед этим не читайте новость-спойлер. Девушкам на заметку, данный совет работает и в обратном направлении, теперь и парни фанатеют от Сноу и хают Дейнерис. Азамат Аралбаев не даст соврать, вчера, он боялся этой новости больше, чем повестки в военкомат.

Можно предложить посмотреть спортивный турнир, например, любимую в нашей стране борьбу. Но есть один большой нюанс, если вы, как я худосочный парень с депутатским курсаком, то есть риск, что девушка увлечется не борьбой, а непосредственно самим борцом. Причем борцы у нас далеко не слабаки, вот буквально накануне "вольник" Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира среди юниоров.

Первое свидание с домашней девушкой в шумном кабаке с кучей пьяных посетителей, принесет вам 100-процентый результат. 10 из 10, девушки включат вас или в "черный" список, или о вас там напишут. Внимание можно нарваться на тусовщицу, которая оценит ваш выбор. Так что будьте внимательны.

Ну и еще один вариант пригласить ее в "китайку". Моя коллега Асель Минбаева писала уже про этого оригинального парня. Поверьте, после этого построить крепкие отношения или даже семью с этой девушкой уже ничего не поможет, даже Атамбаев с законом о премии-суйунчу за рождение ребенка.

Прогулка на морозе поставит крест на всех ваших планах. Ничем не лучше променад по 40-градусной жаре. Исключение - 21 августа, именно тогда будет самое длительное в истории солнечное затмение. В общем темнота друг молодежи...

Ну и в завершении наш традиционный блок.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й оценили в 38,6, "дизель" можно купить по 36,6 сома, газ - по 20,6.

Про валюту: в обменках доллар продают по 68,78 сома, а покупают по 69,09, рубль стоит 1,14 сома, тенге - за 21 тыйын.

Погода: сегодня воздух в Бишкеке прогреется до +37 градусов и не забывайте, что это почти 40 градусов.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который напоминает, что итог свидания зависит не только от места, но и от вашего хорошего настроения!

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