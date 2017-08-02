В Кыргызстане с начала года зарегистрировано 12,9 тыс происшествий и преступлений

2 августа 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. В Кыргызстане с начала года органами внутренних дел (ОВД) страны зарегистрировано 12 тыс 908 происшествий и преступлений. Об этом было сказано на заседании коллегии МВД КР по итогам оперативно-служебной деятельности ОВД за первое полугодие 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за вышеуказанный период возбуждено 12 тыс 209 уголовных дел, в ходе расследование всех уголовных дел прошлых лет и 2017 года всего раскрыто 11 тыс 462, что в процентном соотношении составляет – 79,2 %. Следственными органами ОВД расследовано и направлено в суд 9 тыс 959 уголовных дел.

Как отмечается, в числе основных вопросов заседания была оперативно-служебная деятельность подразделений ОВД республики. Рассмотрены вопросы усиления борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, предупреждение, профилактика и раскрытие преступлений по линии несовершеннолетних и организации работы безопасности дорожного движения на территории КР, а также состояние исполнительской дисциплины.