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В Кыргызстане с начала года зарегистрировано 12,9 тыс происшествий и преступлений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440720-ru.html

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2 августа 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. В Кыргызстане с начала года органами внутренних дел (ОВД) страны зарегистрировано 12 тыс 908 происшествий и преступлений. Об этом было сказано на заседании коллегии МВД КР по итогам оперативно-служебной деятельности ОВД за первое полугодие 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за вышеуказанный период возбуждено 12 тыс 209 уголовных дел, в ходе расследование всех уголовных дел прошлых лет и 2017 года всего раскрыто 11 тыс 462, что в процентном соотношении составляет – 79,2 %. Следственными органами ОВД расследовано и направлено в суд 9 тыс 959 уголовных дел.
Как отмечается, в числе основных вопросов заседания была оперативно-служебная деятельность подразделений ОВД республики. Рассмотрены вопросы усиления борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, предупреждение, профилактика и раскрытие преступлений по линии несовершеннолетних и организации работы безопасности дорожного движения на территории КР, а также состояние исполнительской дисциплины.

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