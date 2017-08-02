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В Минздраве начал работу отдел по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации в республике

Источник:
http://kabar.kg/news/v-minzdra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440719-ru.html

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2 августа 2017, 10:23       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Министерстве здравоохранения начал работать новый оперативно-диспетчерский отдел по экстренному реагированию и координированию чрезвычайных ситуаций.
По данным пресс-службы министерства, в структуре отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи при Национальном госпитале (Санавиация) была создана оперативно-диспетчерская группа, которая будет заниматься сбором и анализом информации, а также организацией своевременного реагирования.
"В данный отдел из всех организаций здравоохранения круглосуточно будет передаваться информация по экстренным ситуациям, чрезвычайным происшествиям, массовым травмам и резонансным случаям. Сотрудники отдела в свою очередь будут заниматься анализом поступившей информации и при необходимости перепроверять ее через областных координаторов", - поясняет ведомство.
Сообщать об экстренных ситуациях медицинским специалистам можно по следующим номерам: (0312) 663324, 0770 963324, 0555 663325, 0708 649500, а также по факсу (0312) 664239 и электронной почте naryn_akmatov@mail.ru.

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