В ЦИК поступило 8 жалоб от кандидатов и граждан, 3 из них касаются СМИ, - Н.Шайлдабекова

2 августа 2017, 10:37 Комментарии

В ЦИК поступило 8 жалоб со стороны кандидатов и граждан. Об этом на брифинге 1 августа сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. "Три жалобы касаются тех или иных СМИ, которые, на взгляд кандидатов, ущемляют их права. Отдельные жалобы есть в отношении ущемлении прав кандидатов в процессе сбора подписей. Также есть жалобы на преждевременную агитацию со стороны кандидатов", - сообщила глава ЦИК.

По словам Н.Шайлдабековой, ЦИК работает с правоохранительными органами для проверки данных жалоб.