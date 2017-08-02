Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.74 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10:59: куда повести девушку, чтобы получить гарантированный отказ10:59: куда повести девушку, чтобы получить гарантированный отказВ Китае ввели ограничения в интернете для членов партииВ Китае ввели ограничения в интернете для членов партии

В ЦИК поступило 8 жалоб от кандидатов и граждан, 3 из них касаются СМИ, - Н.Шайлдабекова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440717-ru.html

Похожие новости

Тесты на знание госязыка сдали еще четыре кандидата в президенты КР: по-прежнему лидирует Бабанов

Очередная четверка кандидатов прошла тестирование по госязыку

Некоторые кандидаты в президенты Кыргызстана имеют судимость, — ЦИК

4 кандидата в президенты не успели открыть избирательные фонды, - Н.Шайлдабекова

Кто хочет стать президентом: среди кандидатов мошенники, коррупционеры и хулиганы

2 августа 2017, 10:37       Комментарии

В ЦИК поступило 8 жалоб со стороны кандидатов и граждан. Об этом на брифинге 1 августа сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. "Три жалобы касаются тех или иных СМИ, которые, на взгляд кандидатов, ущемляют их права. Отдельные жалобы есть в отношении ущемлении прав кандидатов в процессе сбора подписей. Также есть жалобы на преждевременную агитацию со стороны кандидатов", - сообщила глава ЦИК.
По словам Н.Шайлдабековой, ЦИК работает с правоохранительными органами для проверки данных жалоб.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум