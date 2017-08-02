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Facebook работает над созданием устройства для общения по видеосвязи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364176_fa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440716-ru.html

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2 августа 2017, 10:06       Комментарии

Американская компания Facebook занимается разработкой специального устройства для общения по видеосвязи, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает агентство, устройство будет иметь сенсорный дисплей, схожий по размеру с экраном ноутбука, а также камеру, которая будет управляться автоматически.
По данным источников, в настоящее время прототипы устройства испытываются в тестовом режиме, а впервые гаджет будет представлен на конференции F8, которая состоится в 2018 году.

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