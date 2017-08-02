Facebook работает над созданием устройства для общения по видеосвязи

2 августа 2017, 10:06 Комментарии

Американская компания Facebook занимается разработкой специального устройства для общения по видеосвязи, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, устройство будет иметь сенсорный дисплей, схожий по размеру с экраном ноутбука, а также камеру, которая будет управляться автоматически.

По данным источников, в настоящее время прототипы устройства испытываются в тестовом режиме, а впервые гаджет будет представлен на конференции F8, которая состоится в 2018 году.