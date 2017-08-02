Кыргызстан свяжет нас с Европой — интервью с логистом из Ирана

2 августа 2017, 10:10 Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Через неделю будет запущен один из самых долгожданных амбициозных и важных проектов в Иране - железная дорога от иранского Хафа (Khaf) до Герата (Herat) в Афганистане. Именно за счет этой дороги Афганистан получит через Иран доступ к 11 международным коридорам, в том числе к морю, пишет агентство Sputnik Iran.

Афганистан, Индия и Пакистан получат прямой доступ к рынкам Центральной Азии, Европы и России, минуя порты и перегруженный Суэцкий канал, а соседние страны с открытием транспортного коридора - новые возможности, расширив торговлю и транзит грузов. Директор по международным делам организации "Железные дороги Исламской Республики Иран" Аббас Назари (Abbas Nazari) в интервью Sputnik Кыргызстан рассказал о перспективах этого масштабного проекта.

- Расскажите о проекте.

- Направление Иран - Афганистан в последние годы было у нас на повестке дня. В направлении Герата мы запланировали строительство 64 километров железной дороги. После укладки 34 километров можно начать транспортное сообщение. Через 10 дней запускаем 30-километровый участок. Первым грузом станут 400 тысяч тонн иранского экспортного цемента. Потом пойдут другие грузы: бензин из Эрака (Arak), нефтепродукты из иракского Курдистана и прочее. Вначале запустим перевозку грузов - около 5 миллионов тонн в год. Позже хотим пустить по этому маршруту пассажирский поезд.

- Что еще может дать эта железная дорога?

- Это большой стратегический проект, который позволит не только улучшить товарообмен между Ираном и Афганистаном, но и создать транспортный коридор из Китая в Европу. Главы стран Организации экономического сотрудничества пришли к соглашению о необходимости строительства железной дороги, связывающей КНР с Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Ираном и Европой.

Наша железная дорога - часть большого коридора из Китая в Европу. Также рассматривается проект строительства железной дороги из Герата в Мазари-Шариф (Mazar-i-Sharif) с финансовой помощью КНР. Если этот участок присоединится к Мазари-Шарифу, у нас появится еще одна возможность выхода на Китай - это будет кратчайший путь в Европу. Такова перспектива данной железной дороги.

- Какие преимущества проект даст другим странам?

- Реализация нашего проекта позволит Индии перевозить товары в Афганистан. Она ищет пути транспортировки грузов из Ирана в Афганистан: при помощи этого проекта мы можем обеспечить доставку из Бендер Аббаса (иранский порт Bandar Abbas. - Ред.) в Афганистан. Также есть проект дороги Чабахар (Chabahar), которая еще ближе к Индии.

- Тяжело будет обеспечить безопасность этого участка железной дороги?

- По-моему, это политическая проблема. Нельзя сказать, что взрывы бомб и отсутствие безопасности - проблема всего Афганистана. Во время строительства нашей железной дороги мы ни разу не встретились с проблемой безопасности. У Узбекистана до афганского Мазари-Шарифа проложено 27 километров железной дороги, по которой перевозится 5 миллионов тонн грузов в год - все тоже идет без каких-либо проблем.

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