С вступлением в ЕАЭС доходы Кыргызстана выросли на 5,5%

2 августа 2017, 9:39 Комментарии

В январе-июне 2017 года номинальная заработная плата выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По информации национальных статистических служб государств-членов, в Беларуси ее рост составил 9,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (это наилучший показатель среди государств-членов ЕАЭС), в России – 7,2%, Кыргызстане– 5,5%, Казахстане – 5,1%, Армении – 1,3%, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в прошедшем полугодии составила $666 в России, $455 в Казахстане, $405 в Беларуси, $387 в Армении и $209 в Кыргызстане.

Реальная зарплата с учетом роста потребительских цен на товары и услуги увеличилась в Беларуси на 2,3%, Кыргызстане (в январе-мае) – на 3%, России – на 2,7%; в Казахстане снизилась на 2,4%, в Армении осталась на прежнем уровне.