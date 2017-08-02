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С вступлением в ЕАЭС доходы Кыргызстана выросли на 5,5%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/s-vstu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440711-ru.html

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2 августа 2017, 9:39       Комментарии

В январе-июне 2017 года номинальная заработная плата выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По информации национальных статистических служб государств-членов, в Беларуси ее рост составил 9,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (это наилучший показатель среди государств-членов ЕАЭС), в России – 7,2%, Кыргызстане– 5,5%, Казахстане – 5,1%, Армении – 1,3%, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в прошедшем полугодии составила $666 в России, $455 в Казахстане, $405 в Беларуси, $387 в Армении и $209 в Кыргызстане.
Реальная зарплата с учетом роста потребительских цен на товары и услуги увеличилась в Беларуси на 2,3%, Кыргызстане (в январе-мае) – на 3%, России – на 2,7%; в Казахстане снизилась на 2,4%, в Армении осталась на прежнем уровне.

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