Музыканты из Кыргызстана выступят в Кеннеди-центре в Вашингтоне

2 августа 2017, 9:50 Комментарии

26 августа Millennium Stage Кеннеди-центра в Вашингтоне пройдет исторический гала-концерт "Звуки Кыргызстана" — вечер кыргызской классической и фольклорной музыки, сообщили в Кыргызко-Американском фонде.

Кыргызский пианист Аза Сыдыков, виолончелистка Нурмира Гринберг, а также комузистка Перизат Копобаева представят вашингтонской публике шедевры выдающихся кыргызских композиторов — Атая Огонбаева, Ниязалы Борошева, Калыя Молдобасанова, Владимира Фере, Таштана Эрматова, Михаила Бурштина, Муратбека Бегалиева и Жылддыз Малдыбаевой. В программе также прозвучат произведения американских композиторов — Гершвина, Левина, Мартина и Томсона.