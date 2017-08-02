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Музыканты из Кыргызстана выступят в Кеннеди-центре в Вашингтоне

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/muzyka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440710-ru.html

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2 августа 2017, 9:50       Комментарии

26 августа Millennium Stage Кеннеди-центра в Вашингтоне пройдет исторический гала-концерт "Звуки Кыргызстана" — вечер кыргызской классической и фольклорной музыки, сообщили в Кыргызко-Американском фонде.
Кыргызский пианист Аза Сыдыков, виолончелистка Нурмира Гринберг, а также комузистка Перизат Копобаева представят вашингтонской публике шедевры выдающихся кыргызских композиторов — Атая Огонбаева, Ниязалы Борошева, Калыя Молдобасанова, Владимира Фере, Таштана Эрматова, Михаила Бурштина, Муратбека Бегалиева и Жылддыз Малдыбаевой. В программе также прозвучат произведения американских композиторов — Гершвина, Левина, Мартина и Томсона.

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