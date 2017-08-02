Правительство КР усиливает меры по обеспечению безопасности детей на дорогах

2 августа 2017, 10:18 Комментарии

В Кыргызстане возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Всплеск аварий и чрезвычайных ситуаций на дорогах, приведших к летальным исходам или тяжелым травмам среди детей, пришелся на весну 2017 года. За этот период патрульные службы почти ежедневно регистрировали ДТП, в которых пострадали дети. Зачастую виновниками аварий становились взрослые. Нарушая правила, водители пытались уйти от ответственности, скрывались с места происшествия, даже не оказав помощь.

К сожалению, количество несчастных случаев продолжает расти. Одна из последних трагедий произошла 30 июля в Иссык-Кульской области. В результате столкновения двух автомобилей погибла годовалая девочка, двое детей и женщина пострадали. Водитель одной из машин не справился с управлением, выехал на встречную полосу трассы, после чего произошла авария.

Официальная статистика удручает. По данным МВД КР, за последние полгода на территории Кыргызстана произошло 569 ДТП, в результате которых погибли 30 детей, 637 получили ранения и травмы. Милицейские чиновники рапортуют о сокращении более чем на 20 % количества происшествий по сравнению с 2016 годом, однако ситуация становится угрожающей и требует решения не только с юридической и моральной точки зрения. Безопасность детей должна быть обеспечена на уровне дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений.

В этом направлении правительство страны усилило вектор предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Еще несколько месяцев назад премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил ответственным министерствам составить карту школ по всей республике, находящихся на придорожных участках и вдоль автомобильных трасс. Из 2238 школ по всей стране 30 % находятся в потенциально опасной зоне, в Бишкеке таких учебных заведений 32%. Главная цель картирования заключается в том, чтобы установить на территориях возле школ светофоры, "лежачие полицейские" и дорожные знаки. Эту работу решено завершить до 1 января 2018 года.

"В целом вопрос обеспечения безопасности детей, которые ходят в школы вдоль трасс или же в придорожных зонах, не требует лишних усилий. Таких школ по стране около 400. Нужно лишь усилить совместную комплексную работу сотрудников органов внутренних дел, системы образования и органов местного самоуправления по обеспечению дорожной безопасности учащихся. Необходимо мобилизовать имеющиеся человеческие ресурсы органов внутренних дел для обеспечения надлежащей дорожной безопасности школьников конкретными действиями, в том числе оказывать детям содействие при переходе дорог", — сообщил Сооронбай Жээнбеков на рабочей встрече с членами правительства 16 мая.

На днях глава кабмина вновь вернулся к этой теме в преддверии начала нового учебного года. По его мнению, резкое увеличение количества школьников потребует оперативных мер по обеспечению безопасности детей. В ответ на поручение Жээнбекова до 20 августа планируется оборудовать 99 придорожных школ светофорами, пешеходной разметкой и знаками с применением современных технологий и материалов. К примеру, разметка на дорогах будет нанесена специальным термопластиком.

"Данная работа должна быть проведена последовательно и максимально оперативно. В первую очередь специальными светофорами, дорожной разметкой и знаками должны быть оборудованы школы, где наиболее высок риск возникновения ДТП", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Общее количество дорожно-транспортных происшествий с начала года приближается к 2000-й отметке. Этот показатель тревожит руководство страны не меньше, чем статданные о ДТП с участием детей. Здесь основные акценты правительство расставило на состоянии дорожных магистралей и общественного транспорта. Мониторинг дорог государственного, международного, местного значения, а также улиц внутри городов и населенных пунктов выявил около 300 аварийно-опасных участков дороги, которые были устранены. Кроме того, обнаружены 2969 отрезков дорог, не отвечающих требованиям уличной сети, устранить которые должны госорганы, отвечающие за их обслуживание.

Что касается общественного транспорта, то, по данным МВД, в этом году было проведено более 100 комплексных проверок пассажирских предприятий и 370 контрольных проверок пассажирского транспорта. В результате 405 автобусов и микроавтобусов были сняты с маршрутов и привлечены к административной ответственности.

Параллельно с улучшением дорожной и транспортной инфраструктурой правительство ускоряет внедрение системы фото- и видео-фиксации на перекрестках городских магистралей. Своим постановлением правительство утвердило порядок формирования и использования административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, выявленные специальными фото- и видео-приборами на перекрестках улиц. 50% от суммы взысканий будет перечисляться в бюджеты органов местного самоуправления для приобретения системы фото/видео фиксации и ее технического обслуживания. Местные власти устанавливают средства фото- и видеонаблюдения на своей административной территории и подключают к информационной системе МВД. Это ведомство также получит финансирование в размере 10 % средств, собранных от уплаты штрафов. Органы местного самоуправления в режиме реального времени обеспечиваются доступом к информации о взыскании административных штрафов через информационную систему МВД. Ожидается, что эти меры значительно повысят дисциплину водителей и безопасность на дорогах.

Данное решение стало первым шагом в рамках проекта "Безопасный город", о котором активно заговорили в обществе после возросшего потока ДТП с участием детей и подростков. Реализацию проекта по-прежнему тормозят судебные процессы, но, несмотря на это, Сооронбай Жээнбеков занимает в этом вопросе твердую позицию.

"Общество с нетерпением ждет запуска проекта "Безопасный город" на фоне увеличения дорожных происшествий с человеческими жертвами. Требуются решительные шаги по практической реализации данного проекта. Поэтому, как мы планируем, вне зависимости от судебного решения в городе Бишкек за счет местного бюджета начнется установка видеокамер на тех участках, где это не предусматривалось ранее в рамках проекта, который стал предметом судебных разбирательств", — отметил премьер-министр.

При этом фото- и видео-система и оборудование для обработки данных должны соответствовать современным стандартам качества, считает глава правительства. Он поручил госорганам, принимающим участие в осуществлении проекта "Безопасный город", тесно работать с Государственным комитетом информационных технологий и связи КР.