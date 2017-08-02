Акбар Кенжебек уулу завоевал "бронзу" на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии

2 августа 2017, 9:44 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Борец вольного стиля Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзовую медаль чемпионате мира среди юниоров в Финляндии. Как сообщили в федерации данного вида спорта, чемпионат стартовал 1 августа и продлится до 6 августа в городе Тампере (Финляндия).

Акбар Кенжебек уулу выступал в состязаниях в весовой категории до 50 кг. Данная медаль стала для Кыргызстана первой на этом турнире.

Кыргызстан всего представляют 14 спортсменов по греко-римской борьбе, по вольной борьбе и по женской борьбе.