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Акбар Кенжебек уулу завоевал "бронзу" на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/boretc-iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440707-ru.html

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2 августа 2017, 9:44       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Борец вольного стиля Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзовую медаль чемпионате мира среди юниоров в Финляндии. Как сообщили в федерации данного вида спорта, чемпионат стартовал 1 августа и продлится до 6 августа в городе Тампере (Финляндия).
Акбар Кенжебек уулу выступал в состязаниях в весовой категории до 50 кг. Данная медаль стала для Кыргызстана первой на этом турнире.
Кыргызстан всего представляют 14 спортсменов по греко-римской борьбе, по вольной борьбе и по женской борьбе.

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