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Гульнара Каримова находится в СИЗО СНБ Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gul-nara-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440706-ru.html

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2 августа 2017, 9:42       Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова в настоящее время находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности республики. Об этом в "Фейсбуке" сообщил главный редактор интернет-издания "Фергана.Ру" Даниил Кислов. Он отметил, что Каримову якобы поместили в некий "корпус для VIP персон".
В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил Каримову к 5 годам ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний, радио "Свобода".
28 июля дочь экс-президента Узбекистана была арестована. Ее обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

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