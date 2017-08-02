Гульнара Каримова находится в СИЗО СНБ Узбекистана

2 августа 2017, 9:42 Комментарии

Бишкек, 2 августа /Кабар/. Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова в настоящее время находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности республики. Об этом в "Фейсбуке" сообщил главный редактор интернет-издания "Фергана.Ру" Даниил Кислов. Он отметил, что Каримову якобы поместили в некий "корпус для VIP персон".

В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил Каримову к 5 годам ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний, радио "Свобода".

28 июля дочь экс-президента Узбекистана была арестована. Ее обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.