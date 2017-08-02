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В 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2024-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440705-ru.html

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2 августа 2017, 9:45       Комментарии

Бишек, 2 августа /Кабар/. Летняя Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже. Столица Франции осталась единственным претендентом на проведение Игр после того, как Лос-Анджелес принял предложение Международного Олимпийского комитета (МОК) провести у себя Олимпиаду в 2028 году.
Официально решение о месте проведения Игр в 2024 и 2028 годах будет принято на сессии МОК в Лиме в сентябре, пишет meduza.io.
"Я уверен, что летние Игры в Лос-Анджелесе послужат примером как олимпийских идеалов, так и американского духа, мы с нетерпением ждем их", — говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном Белым домом.
Ранее и Париж и Лос-Анджелес дважды принимали Олимпиады. В Париже летние Олимпийские игры проходили в 1900 и 1924 годах, в Лос-Анджелесе — в 1932 и 1984 годах. Олимпиаду-84 бойкотировали спортсмены из СССР после того, как в 1980 году на Игры в Москву на фоне начала советской операции в Афганистане не приехали сборные из западных стран, включая США.
Единственным городом, трижды принимавшим Олимпиады в новейшей истории, в настоящий момент является Лондон.

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