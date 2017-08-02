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В Андижанском университете прошли экзамены по кыргызскому языку и литературе

Источник:
http://kabar.kg/news/v-andizha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440703-ru.html

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2 августа 2017, 10:03       Комментарии

Ташкент, 2 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Андижанском государственном университете (АГУ) 1 августа прошли вступительные тестовые испытания по кыргызскому языку и литературе. Об этом корреспонденту информагентства "Кабар" сообщила старший преподаватель отделения кыргызской филологии АГУ Махбуба Темирова.
По ее словам, в этом году по специальности кыргызского языка и литературы сдали документы 37 абитуриентов, которые претендуют на 12 мест по квоте (5 - по гранту и 7 -контракт). "Отделение кыргызской филологии было открыто в 2003 году. За прошедший период ежегодно выдавалась квота в 25 мест (10 - по гранту, 15 - контракт). Сокращение квоты по этой специальности объясняется тем, что в последние годы студенты отделения кыргызской филологии со второго курса начали переводиться на другие специальности (узбекский, английский и русский язык)", - отметила Темирова.
В настоящее время в Узбекистане функционируют 59 вузов. В нынешнем году в вузы страны документы подали свыше 730 тыс абитуриентов, на одно место в среднем претендует 10,9 кандидата.
В этом учебном году вузы Узбекистана примут более 63 тыс студентов, в том числе почти 58 тыс - на отделения бакалавриата.
В 2016–2017 годах вузы страны приняли 62,9 тыс студентов, из них 57,9 тыс – на отделения бакалавриата.
В республике также действуют 8 филиалов зарубежных вузов, их квоты приема определяются отдельно.

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