В Турции в сентябре пройдет очередное заседание суда по делу кыргызстанки, которую избили и бросили на обочине

2 августа 2017, 9:55 Комментарии

В Турции в сентябре пройдет очередное заседание суда по делу гражданки Кыргызстана Малики Ноотиевой, которую избили и бросили на обочине. Как сообщила пресс-служба МИД КР, генеральный консул КР в Стамбуле Эркин Сопоков 28 июля навестил 23-летнюю М.Ноотиеву. Она на протяжении 7 месяцев находилась в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. В настоящее время пребывает в Анталии с матерью и проходит амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что Малика приехала в Анталию для работы официанткой. Знакомый ее друга встретил ее. Затем ее хотели заставить заниматься проституций. Она отказалась, ее сильно избили и бросили на обочине.

Генконсульство КР в Стамбуле сообщало, что один из подозреваемых в избиении был задержан, а также были установлены личности еще двоих соучастников.